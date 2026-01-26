В ходе СВО погибли военные из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое жителей Саратовской области.

Информация о потерях поступила от местных администраций и издания «Вестник района».

Среди погибших — Дмитрий Иванцов из Вольского района, которого похоронили 26 января в селе Черкасское. Также сообщается о гибели Александра Сайкова из Советского района, биографические подробности о котором не раскрываются.

Третьим погибшим назван 36-летний Павел Ильин, уроженец Озинского района, проживавший в Балакове. Мужчина работал сварщиком. Он погиб 10 июля 2023 года при выполнении боевых задач. Церемония прощания с ним пройдет 27 января с 10:00 до 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.

Списки погибших пополняются каждый день. Общее число не вернувшихся с фронта не разглашается.

