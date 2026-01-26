В список террористов и экстремистов внесли еще двух саратовцев в январе

Росфинмониторинг дополнил перечень лиц, ассоциированных с террористической и экстремистской деятельностью, включив в него двух граждан, проживающих в Саратовской области.

Обновлённый список ведомства насчитывает уже более 19,8 тысячи человек.

Попадание в данный реестр влечёт существенные правовые ограничения. Указанным лицам запрещается сотрудничать со СМИ, размещать материалы в интернете, организовывать массовые акции, участвовать в избирательных процессах, пользоваться финансовыми услугами и иметь банковские счета. Разрешенный ежемесячный доход для них ограничен величиной прожиточного минимума.

Под данные санкции попали 38-летний житель Саратова Денис Боровиков и 48-летний уроженец села Кирово Энгельсского района Андрей Храмов.

Основанием для включения в список стала информация правоохранительных органов об их причастности к экстремизму, однако подробности и конкретные инкриминируемые действия не раскрываются.

