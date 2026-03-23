Депутат Саратовской облдумы отозвался о возможной блокировке западных нейросетей

Запрет ChatGPT может стать очередной «галочкой» вместо развития, — полагает депутат Денис Буланов.

Парламентарий Саратовской областной Думы Денис Буланов (КПРФ) высказался о возможном введении ограничений на использование зарубежных нейросетевых сервисов в России. По его словам, Министерство цифрового развития рассматривает возможность запретить доступ к ChatGPT и аналогичным западным платформам с 1 сентября 2027 года. Официально такая мера обосновывается защитой граждан от «скрытого влияния и дискриминационных алгоритмов».

Однако, как отмечает депутат, подобные инициативы вызывают вопросы с практической точки зрения. Тысячи российских специалистов — разработчики, маркетери, аналитики — уже встроили нейросети в свою повседневную работу, и попытки отрезать их от этих инструментов выглядят спорно. Буланов иронично замечает, что даже ускорение написания кода с помощью ИИ, вероятно, можно трактовать как «манипуляцию», если следовать логике запрета.

Народный избранник проводит параллель с историей блокировки Telegram и других сервисов. Вместо создания достойной отечественной альтернативы, которая могла бы привлечь пользователей качеством, снова делается ставка на ограничительные меры. При этом, по наблюдениям парламентария, запреты зачастую малоэффективны: зарубежные сервисы и сейчас непросто использовать с российских IP-адресов, но те, кому они действительно нужны, давно адаптировались и нашли способы обхода.

Более того, существуют открытые модели искусственного интеллекта, способные работать локально — прямо на компьютере пользователя без доступа к Сети. «Блокировка таких систем фактически означала бы блокировку жесткого диска, что пока технически невозможно», — рассуждает Буланов.

По мнению депутата, если закон и примут, он станет скорее формальным отчетом ведомства о проделанной работе. «Причина кроется в том, что ведомство обязано что-то запрещать, а не в наличии четкой цели. Вместо развития собственных качественных продуктов, позволяющих обойтись без принуждения, выбирается путь ограничений», — резюмировал Денис Буланов.

Алиса Эай