В Новоузенском районе увековечили память бойца СВО ефрейтора Сапаргали Канатова

В селе Петропавловка открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО.

В Новоузенском районе Саратовской области увековечили память ефрейтора Сапаргали Канатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Торжественная церемония прошла на фасаде школы села Петропавловка, где когда-то учился герой.

В официальном некрологе сообщается, что Сапаргали Канатов родился 18 августа 1968 года. В зоне СВО он проходил службу в должности стрелка. Боец погиб 19 ноября 2024 года.

Участники церемонии почтили память земляка минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Жители села, педагоги и ученики школы выразили благодарность за мужество и самоотверженность, проявленные при защите Отечества.

Ольга Сергеева