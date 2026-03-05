Депутат Саратовской облдумы призвал решать жилищные проблемы военнослужащих

Зампред комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Вячеслав Калинин призвал ускорить решение жилищного вопроса для военнослужащих.

Поводом стали инициативы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, озвученные на круглом столе, посвященном ипотеке для защитников.

Миронов назвал ситуацию с жильем для военных критической: де-юре право есть, де-факто получить квартиру невозможно — люди ждут десятилетиями. Парламентарий предложил конкретные меры: предоставлять жилье в течение трех лет после постановки на учет, а также ввести льготную ипотеку для участников СВО — под 4% после года службы и под 2% после двух лет.

Калинин полностью поддержал коллегу, подчеркнув, что проблему не решить точечными мерами — нужен комплексный подход. По его словам, предложения эсеров способны в ближайшие годы обеспечить жильем все семьи военнослужащих.

Ольга Сергеева