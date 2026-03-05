В Саратовской области запланирован транспортно-логистический центр стройматериалов

На выставке «Нефтегаз-2026» представили проект логистического хаба в Энгельсе.

ТЛЦ станет пилотной площадкой для соглашения между компанией tpe и «Национальным объединением строителей». Документ предполагает совместную работу по увеличению оборота качественных стройматериалов, борьбе с контрафактом и развитию прозрачных цепочек поставок.

В Энгельсе планируют отработать полный цикл: от производства компонентов до ответственного хранения.

Если модель докажет эффективность, ее масштабируют на другие регионы для укрепления технологического суверенитета и роста бюджетных доходов.

Ольга Сергеева