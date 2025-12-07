Родные считают трагическую гибель парня и девушки в Саратове несчастным случаем

Истинную причину гибели молодой пары установит следствие.

Однако, по мнению матери погибшего Дениса Мухина — Ольги, смерть молодых людей, чьи тела нашли в Волге в Саратове, наступила в результате несчастного случая. Как она пояснила в эфире телеканала РЕН ТВ, признаков насильственной смерти не было.

«Девушка была в сапогах, но без верхней одежды. Она поскользнулась на мосту и упала в воду. Денис же был без куртки и обуви — он бросился её спасать, и в итоге оба утонули», — считает женщина.

Напомним, 6 декабря у Новой набережной в Саратове были обнаружены тела 21-летнего юноши и 19-летней девушки, которые пропали на прошлой неделе. Молодые люди, по данным, начали общаться лишь за несколько дней до трагедии, познакомившись 26 ноября. По факту их гибели правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Ольга Сергеева