Роман Бусаргин подвел итоги целевого набора педагогов в вузы

Среди активных названы Базарно-Карабулакский, Вольский, Воскресенский, Духовницкий и Екатериновский районы.

— Ключевое направление в решении кадрового вопроса — заполнение квоты на целевое обучение по социально востребованным профессиям. Соответствующая задача ставилась перед всеми районами. Подробно обсуждали эту тему, подчеркивая, что это один из показателей эффективности работы органов местного самоуправления.

В рамках постоянно действующего совещания сегодня подвели определенный итог по формированию целевого набора по педагогическим специальностям. Один из механизмов, которые использовали районы, — размещение общедоступных предложений на специальном портале. Его активно задействовали Базарно-Карабулакский, Вольский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский и ряд других районов.

Среди отстающих — Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Красноармейский, Марксовский, Советский, Энгельсский районы и г. Саратов. По указанным муниципалитетам рекомендовал главам объявить замечания профильным заместителям.

Есть и те, кто не разместил на портале ни одного предложения о целевом обучении: Лысогорский, Дергачевский и Федоровский районы. Накопились вопросы и к Балаковскому району. Это очевидные показатели неэффективности. Считаю, что по данным фактам требуется более жесткая реакция — выговор заместителям с занесением в личное дело, — написал глава Саратовской области в своем ТГ-канале.