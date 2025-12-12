В Саратове выявили нарушения при розничной торговле алкоголем

Депутаты Саратовской областной Думы 11 декабря провели рейд по точкам розничной продажи алкоголя в Ленинском и Кировском районах Саратова.

В выездной проверке объектов, расположенных по улицам имени академика О.К. Антонова, Романтиков, проспекту Героев Отечества, участвовали председатель комитета Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова и депутат Любовь Борисова (обе — фракция «Единая Россия»), член Общественной палаты при заксобрании Евгений Малявко, а также представители прокуратуры и полиции. Цель рейда — проверка соблюдения действующего законодательства о розничной продаже алкогольной продукции.

К депутатам поступали обращения жителей, которые жаловались на круглосуточную торговлю алкоголем и связанное с этим нарушение общественного порядка. Особое внимание было уделено стационарным объектам, вход в которые расположен со стороны подъездов многоквартирных домов и где спиртным торгуют в непосредственной близости от детских и спортивных площадок.

Ирина Колесникова заявила, что во время рейда были выявлены грубые нарушения требований законодательства. «Ни собственник, ни продавцы не ориентируются в нормах закона, которые действуют с 1 сентября 2025 года и запрещают розлив пива в тару потребителя или продавца в стационарных точках, расположенных в многоэтажных домах и вход в которые находится со стороны подъездов».

Любовь Борисова обратила внимание, что во время обхода в некоторые заведения заходили дети вместе с родителями. «Взрослые являются образцом для своих детей. Что можно говорить о подрастающем поколении, если сами взрослые подают им такой пример?» — сказала она.

Евгений Малявко отметил системный характер нарушений и указал на «циничные и целенаправленные» действия недобросовестных предпринимателей. «Как обычно, мы видим целый «букет» нарушений — это не только нарушения правил торговли алкогольной продукции, но и продажа сигарет рядом с образовательными учреждениями, и отсутствие медицинских книжек у продавцов, и серьезные вопросы к документации», – сказал он.

По результатам рейда выявленные факты зафиксированы правоохранительными органами. Депутаты заявили о намерении продолжить работу по обращениям жителей с целью пресечения нарушений и защиты прав граждан. Также в уполномоченные ведомства будут направлены обращения для принятия мер реагирования.