Депутаты Госдумы предложили повысить стипендию студентам до прожиточного минимума

В Госдуме предложили поднять стипендии студентам в 10 раз — до уровня прожиточного минимума.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить студенческие стипендии в 10 раз. Базовую выплату хотят поднять минимум до 100% прожиточного минимума, социальную — до 120% с ежегодной индексацией.

Сейчас минимальная государственная академическая стипендия составляет 2224 рубля, социальная — 3340 рубля. Миронов подчеркнул, что стипендия должна поддерживать достойный уровень жизни: «Её размер должен быть не ниже прожиточного минимума, тогда для студентов вузов она вырастет в десять раз, а в некоторых регионах — даже больше». Депутат уверен, что кратное увеличение позволит молодым людям меньше работать и больше учиться, что повысит качество подготовки кадров.

Аналогичную инициативу уже вносила ЛДПР в июне 2025 года, но она не прошла первое чтение. Тогда авторы указывали, что из-за мизерных стипендий (около 2 тысяч рублей) большинство студентов вынуждены совмещать учёбу с работой.

