Саратовские депутаты хотят запретить езду по тротуарам на электросамокатах

Минтранс разработал поправки об усилении контроля за электросамокатами.

В стоп-лист входят запрет поездок вдвоём на одном самокате, деление по мощности, приравнивание мощных средств индивидуальной мобильности к мопедам и закрытие для них пешеходных зон.

Маломощные самокаты (до 25 км/ч) сохранят право ездить по тротуарам, хотя некоторые депутаты добиваются полного запрета и развития отдельных полос и велодорожек за счёт бизнеса, сдающего самокаты в аренду.

Не решён вопрос о несовершеннолетних: улицы, набережные и парки для их поездок хотят закрыть, а перечень разрешённых мест пока не установлен; общественные организации настаивают, чтобы дети вообще не ездили на самокатах. Парламентарии также требуют госрегистрации самокатов с присвоением номеров для отслеживания нарушений — таких поправок ждут более трёх лет, за которые число аварий выросло.