Саратовская область осталась в топ-10 федерального рейтинга по качеству дорог

Регион опустился на три строчки, но осталась в топ-10 рейтинга качества дорог.

По данным РИА Новости, в целом по стране 75,6% дорог опорной сети соответствуют нормативам; по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» показатель должен вырасти до 85% к 2030 году.

Лидер — Ивановская область (94,2%). В тройку осенью впервые вошли Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%), топ-5 замыкают Марий Эл (90,2%) и Севастополь (90%). Во второй пятёрке — Мурманская (89,8%), Курская (89,5%), Ростовская (89%), Саратовская (88,7%) и Калининградская (87,8%) области. В Москве показатель — 85%, в Санкт-Петербурге — 85,2%.

По плотности дорог с твёрдым покрытием (185 км на 1 тыс. кв. м) регион занимал 48-е место в России и 11-е в ПФО, а доля трасс, отвечающих нормативам, составляла 45,6% — 66-е место в стране и седьмое в Приволжье.