Депутаты о новых школах в Саратове: все семьи их ждут

Депутаты Саратовской областной Думы высказались по итогам сегодняшнего заседания регионального парламента, где в бюджет региона были внесены поправки для строительства школ в Саратове.

Напомним, речь идет о выделении свыше 600 млн рублей на строительство пристроек к школам № 63, 52 и 100, а также о перераспределении 1,4 млрд рублей в целях возведения двух школ в микрорайонах Солнечный-2 и Молодежный уже в 2026 году. Привлечение в регион этих средств стало возможным при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Депутаты отметили, что решение проблемы обучения в две смены является одним из ключевых запросов жителей, особенно в Ленинском районе Саратова. По словам депутата, главного врача 6-й городской клинической больницы Наталии Бакал, на встречах с избирателями родители неоднократно поднимали вопрос о неудобствах, связанных с обучением во вторую смену.

«Неудобный график для детей, сложности с посещением кружков, поздние возвращения домой. Жизнь семей буквально подстраивалась под школьное расписание», – отметила Бакал, добавив, что строительство новых социальных объектов – это долгожданные перемены для района.

Депутат областной Думы, педагог Любовь Борисова, акцентировала внимание на том, что строительство новых школ и пристроек является реальным вкладом в развитие сферы образования.

«Проблема нехватки мест в школах Саратова для многих семей еще остается актуальной. Своевременное решение этой проблемы позволит снизить нагрузку на существующие учебные заведения и обеспечит нашим детям обучение в комфортных условиях, что напрямую повлияет на качество образования. Важно, что средства работают там, где они нужнее всего, прямо сейчас», – подчеркнула Борисова.

Елена Стифорова, депутат и главный врач Саратовской областной клинической больницы, в свою очередь, добавила, что создание дополнительных учебных мест позволит снизить нагрузку на действующие образовательные учреждения, и дети смогут получать знания в современных и комфортных условиях.

«Как депутат округа, в котором ведется строительство одной из школ, знаю, что все семьи ждут этого строительства. И если есть возможность ускорить решение этого вопроса на целый год, саратовцы это однозначно положительно оценят!» – заявила Стифорова.