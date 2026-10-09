В селе Гагаринского района установлена водонапорная башня

В селе Пудовкино Гагаринского района Саратова установлена вторая водонапорная башня. Помочь с решением этого вопроса жители просили депутата Госдумы Николая Панкова на одной из встреч.

Ранее в летний период, когда начинался полив огородов, напор воды в селе сильно падал. После обращения жителей к депутату удалось найти решение. Установка второй водонапорной башни дала возможность обеспечить стабильную подачу воды. Ход работ Николай Панков контролировал вместе с жителями.

«Обеспечение водой – важнейший вопрос для людей. Особенно в сёлах, где есть приусадебное хозяйство. Продолжим вместе добиваться, чтобы жители были обеспечены качественной водой в необходимом объёме», — отметил Николай Панков.

Об этом пишет паблик «Помощники Панкова» в МАКС.