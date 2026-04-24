Школьники Красноармейского района побывают в Парке покорителей космоса

Школьники Красноармейского района посетят место приземления Юрия Гагарина.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Идея организовать такую поездку возникла во время рабочих встреч с жителями района. Как раз в это время в селе Высокое проходил районный слет «Движения первых».

Удалось пообщаться и с ребятами, и с учителями с различных сёл района. Дети признались, что единицы из них были на месте легендарного подвига первого космонавта. И очень хотят там побывать.

Наша область неразрывно связана с именем Юрия Алексеевича. У нас он учился, впервые прыгнул с парашютом, поднялся в небо и совершил историческое приземление. Это место подвига, которым по праву гордится вся страна.

Здесь по инициативе Вячеслава Володина открыт Парк покорителей космоса. Это современное и интересное пространство, куда действительно стоит приехать. А сегодня спикер Госдумы сообщил — парк будет и дальше развиваться. Появится образовательный центр «Мир», «Станция Восток-1» и Центр подготовки космонавтов.

Со школьниками мы договорились — поездку организуем. Кого включить в список, решат сами ребята. Конечно, вместе с учителями и родителями. Это может быть поощрение за отличную учебу или активную общественную работу. За спортивные достижения или творческие успехи. Со своей стороны помогу организовать эту экскурсию. Жду предложений от педагогов, родительских комитетов и самих ребят», — пишет Николай Панков.