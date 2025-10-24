Депутаты областной Думы призвали усилить контроль в торговле алкоголем

Депутаты Саратовской областной Думы выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями в сфере розничной продажи алкоголя и призвали к усилению контроля.

Несмотря на ранее принятые поправки в региональное законодательство, ограничивающие продажу спиртных напитков, в том числе в многоквартирных домах, парламентариям продолжают поступать жалобы на так называемые «наливайки».

О ситуации в Заводском районе, в частности, рассказал депутат Дмитрий Лыгин. По его словам, одна из точек продаж на улице Пензенская нередко привлекает асоциальных элементов, провоцируя рост правонарушений и конфликтов.

«Жители близлежащих домов страдают от шума, мусора и угроз личной безопасности. Считаю, что решение этой проблемы возможно только при совместном взаимодействии правоохранительных органов и законодательной власти. На региональном уровне уже приняты меры, направленные на регулирование данного вопроса, но необходимо усилить работу уполномоченных ведомств, чтобы минимизировать вред, который приносят эти сомнительные торговые точки», – отметил парламентарий.

Депутат Игорь Иванов направил в полицию запрос о проведении проверок в нескольких магазинах Заводского района, где, по его словам, в запрещенные часы беспрепятственно можно было купить пиво. Он подчеркнул необходимость создания условий, при которых у подобных заведений не будет «ни одной лазейки обойти закон».

Ранее на площадке областной Думы обсуждали возможность новых законодательных решений в этой сфере. Об этом, в частности, заявлял председатель регпарламента Алексей Антонов.

«Рубить с плеча нельзя, ведь торговля – это налоги, которые идут в бюджет, рабочие места для граждан. Полные запреты могут привести к тому, что рынок уйдет в тень. Потому нужен баланс между развитием экономики, интересами предпринимателей и, конечно, защитой прав и безопасности наших граждан. У рынка сегодня есть возможность саморегулироваться, проявить свою ответственность. Но если мы увидим, что ситуация выходит из-под контроля, что интересы людей упорно игнорируются, Саратовская областная Дума готова будет принять необходимые законодательные решения в интересах граждан», — подчеркнул Алексей Антонов.