Роман Бусаргин встретился с министром спорта региона

В этом году Саратов стал площадкой проведения больших всероссийских и межрегиональных соревнований.

Данный вопрос губернатор Роман Бусаргин обсуждал на встрече с министром спорта Олегом Дубовенко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Впервые в нашем городе состоялось командное Первенство России по дзюдо до 15 лет, а также спустя продолжительный период прошло Первенство ПФО по самбо. Саратовские спортсмены завоевали серебряные и бронзовые медали Первенства мира, Первенства Европы, Чемпионата России. В ноябре во второй раз на базе «Протон-Арены» пройдет чемпионат и Первенство мира по универсальному бою. Планируется, что в рамках турнира будут состязаться команды из 30 стран.

В ходе встречи обсудили развитие спортивной инфраструктуры. В текущем году в 8 муниципалитетах установлены спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Завершена работа по обустройству 8 спортивных площадок по мини-футболу и 2 хоккейных площадок для команд-победителей областного турнира среди дворовых команд. Также регион участвует в реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» по созданию модульного сооружения в Калининском районе и «умной» спортивной площадки на территории Лысогорского района. В следующем году в муниципалитетах планируется строительство еще 11 площадок ГТО, 3 открытых спортплощадок и модульного спортивного сооружения для единоборств в Питерском районе.

«Развивая физическую культуру и спорт, важно создать все условия, чтобы каждый, вне завимисимости от возраста, мог найти для себя занятие и регулярно тренироваться. Для этого мы продолжаем активно строить современную спортивную инфраструктуру, делая ее максимально доступной в каждом районе. Наша ключевая задача — вовлекать детей и молодежь в систематические занятия с самого раннего возраста, прививая им любовь к активному образу жизни», — подчеркнул Роман Бусаргин.