Мария Усова: Грань между активистами и экстремистами очень тонка

Грань между активистами и экстремистами очень тонка, что доказывает кейс саратовца Александра Волкова.

Попав под влияние далеко не святой троицы псевдо-общественниц, мужчина испортил себе всю дальнейшую жизнь.

А провокаторы, выступающие против строительства так необходимой школы в Ленинском районе Саратова, даже не задумываясь о последствиях, продолжили отрабатывать свою протестную повестку. Будоражат людей, продолжают никому не нужные стенания, думая, что это к чему-то приведёт. Ну, в лучшем случае к тому, что кого-то из них также признают экстремистом.

Тем временем, пока псевдообщественники пытаются и дальше мешать развитию Саратова, началось строительство школы, о которой просят местные жители. Озвучены планы по благоустройству всей территории сквера, её соединению с микрорайоном Ласточкино. Это позволит не только сделать пространство современным, но и главное — разгрузить учреждения образования и подарить учащимся настоящую Территорию детства.