Депутаты облдумы возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

5 лет назад Саратову присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Указ подписал Президент РФ Владимир Путин 2 июля 2020 года.

Сегодня, 2 июля, депутаты Саратовской областной Думы во главе с Председателем Алексеем Антоновым возложили цветы к стеле в Заводском районе.

Звание «Город трудовой доблести» – символ признания героизма жителей Саратова, которые в годы войны трудились не покладая рук, обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили самоотверженность и преданность Родине.

Об этом сообщает Саратовская областная Дума.