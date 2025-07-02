Эксперт ПИУ РАНХиГС о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства в Саратовской области

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике некоторых регионов страны превысила 35% в 2023 году. Такие данные приводит вице-премьер РФ Александр Новак.

О тенденциях развития малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне и его месте в структурной перестройке экономики рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых элементов, обеспечивающих функционирование современной рыночной экономики. Его развитие соответствует основным целям государственной политики в данной области — формированию конкурентной среды в экономике Российской Федерации. При этом высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства является наиболее важным и значимым условием для обеспечения экономической и социальной безопасности государства.

По количеству субъектов МСП Саратовская область занимает 6 место в Приволжском федеральном округе, 21 место — в Российской Федерации. Основную долю по количеству предприятий в структуре МСП занимают предприятия торговли – 37,8%, транспорта – 11,3% и строительства – 8,3%. На обрабатывающие производства и сельское хозяйство приходится 6,2% и 5,4% соответственно.

В Саратовской области действуют организации инфраструктуры финансовой, имущественной и консультационной поддержки бизнеса, в том числе АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», который предоставляет поручительства по договорам о предоставлении кредитов, банковских гарантий, займов, финансовой аренды (лизинга), заключаемым субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с финансовыми организациями; НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области», который предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на льготных условиях; некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Саратовской области», которая предоставляет льготные бюджетные займы на срок до 5 лет на реализацию инвестиционных проектов по внедрению передовых технологий, созданию новых видов продукции или организации импортозамещающих производств и другие.

Всего в 2023 году на реализацию мероприятий государственной поддержки предпринимательства в рамках Национального проекта МСП направлено 143,6 млн. рублей, в том числе 130,5 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета, 13,1 млн. рублей – за счет средств областного бюджета (из них на софинансирование с федеральным бюджетом – 2,7 млн. рублей). Уровень софинансирования из федерального бюджета для Саратовской области в 2023 году составил 98%.

Эффективность результатов работы программ поддержки малого и среднего предпринимательства в Саратовской области убедительно подтверждается статистическими данными: в 2023 году создано 13 536 единиц (12 101 ИП и 1 435 ЮЛ) новых субъектов МСП. В 2023 году продолжено стремительное развитие нового сектора предпринимательства – самозанятости граждан. За 12 месяцев 2023 года количество самозанятых граждан, плательщиков налога профессиональный доход, увеличилось в 1,5 раза – с 67 682 до 102 646 человек, темп роста к началу 2022 года составил 151,7%. По итогам 2023 года в секторе МСП было занято 355,8 тыс. человек (в т.ч.