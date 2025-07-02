В Саратовской области юноша украл 150 пар очков из магазина

В Энгельсе Саратовской области задержали вора, укравшего 150 пар очков.

В ночь на 30 июня неизвестный проник в магазин оптики, вскрыв рольставни. Злоумышленник похитил 150 пар очков для зрения на общую сумму 112 тысяч рублей.

Полицейские оперативно вышли на след 18-летнего местного жителя, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Весь украденный товар был обнаружен и изъят по месту жительства подозреваемого.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). После допроса его отпустили под подписку о невыезде. Мотивы преступления пока остаются неясными.