Представителям спортивных НКО рассказали о грантовой поддержке

В Марксовском районе прошел региональный семинар-совещание «Саратовская область – территория спорта».

Мероприятие было посвящено обсуждению стратегических направлений развития физической культуры и спорта в регионе на период до 2030 года. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

В программу мероприятия был включен методический трек «Проектная деятельность», ориентированный на представителей некоммерческих спортивных организаций региона. Начальник отдела проектной работы некоммерческих организаций министерства внутренней политики и общественных отношений области Екатерина Шарапова подробно рассказала участникам о механизмах и условиях проведения регионального конкурса социальных проектов для НКО. Было отмечено, что конкурс выступает важным инструментом комплексной поддержки проектной деятельности некоммерческих организаций, которая включает не только финансовую, но и методическую и информационную составляющую.

Представитель министерства подчеркнула, что среди победителей грантового конкурса 2025 года порядка 10 социальных инициатив направлены на популяризацию здорового образа жизни, сочетая в себе элементы патриотического воспитания, а также на содействие физической реабилитации участников специальной военной операции. Целевая аудитория этих проектов включает представителей молодого поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также участников специальной военной операции и членов их семей.

Напомним, что в 2025 году в областном конкурсе социальных проектов победителями стали 88 некоммерческих организаций. Общий объем грантовой поддержки составил 66,1 млн. рублей.

Подготовила Ольга Сергеева