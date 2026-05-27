Депутаты обсудили с многодетными семьями вопросы обеспечения земельных участков инфраструктурой

В поселке Новопушкинское заместитель председателя областной Думы Роман Грибов, председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская, а также глава Энгельсского района Максим Леонов провели встречу с многодетными семьями.

Депутаты и чиновники ответили на вопросы граждан и наметили дальнейшие шаги по улучшению условий проживания в поселке.

Как отметил Роман Грибов (фракция «Единая Росия»), приоритетным вопросом для многодетных семей, получивших земельные участки, является обеспечение необходимой инфраструктурой.

«Поселок активно расширяется. Нужно обеспечить безопасный путь в школу, построить коммуникации. Уже проведено 7,5 км водопровода, смонтирован распределительный газопровод, установлены опоры для освещения вдоль улицы Калинина», – рассказал депутат.

Глава района Максим Леонов отметил, что в прошлом году началась работа по возвращению в муниципальную собственность неиспользуемых участков. Эти земли в перспективе планируется предоставлять многодетным семьям в установленном порядке.

Роман Грибов и Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») выразили готовность поддержать многодетные семьи, в том числе в юридических вопросах получения льгот при подключении коммуникаций. Кроме того, Роман Грибов заявил о намерении инициировать создание рабочей группы для координации и поиска решений актуальных для многодетных семей вопросов.