В Саратове высадят почти 10 тысяч цветов

Мэр Саратова проверил озеленение Фрунзенского района и поручил контролировать полив растений.

Глава города Игорь Молчанов проинспектировал ход работ по благоустройству. По его словам, в районе активно восстанавливают насаждения после зимы и готовятся к высадке около 10 тысяч цветов.

Как отметил мэр, благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина уже высажено 25 взрослых деревьев-крупномеров, еще столько же появится до конца недели в сквере Янковского. Молчанов поручил главе администрации взять организацию регулярного полива под личный контроль, так как без него саженцы не приживутся.

Ольга Сергеева