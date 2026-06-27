Депутаты одобрили дополнительные расходы на расселение Славянской площади в Саратове

Депутаты городской думы утвердили поправки в бюджет Саратова, предложенные мэрией.

Финансирование будет направлено на несколько ключевых направлений: 794,4 млн рублей — на изъятие земельных участков и домов на Славянской площади, 93,2 млн рублей — на оплату судебных решений, 93,4 млн рублей — на оснащение школьных пищеблоков, 110 млн рублей — в резервный фонд мэрии и 80 млн рублей — на обеспечение работы электротранспорта.

При этом общий дефицит бюджета останется без изменений и составит 2,7 миллиарда рублей при доходах в 48,9 млрд и расходах в 51,7 млрд.

Поправки были согласованы депутатами.

Ольга Сергеева