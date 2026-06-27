Саратовская область стала первой в России по урожаю подсолнечника

Регион в 2025 году стал крупнейшим производителем подсолнечника страны, собрав 2,3 миллиона тонн.

Это подтверждает статус области как одного из ключевых центров растениеводства.

Также Саратовская область демонстрирует значительный рост в производстве зернобобовых культур, который составил 78%, достигнув 652 тыс. тонн. Губерния также полностью обеспечивает себя молоком, овощами и яйцами, а уровень самообеспеченности зерном составляет 298%. Это позволяет Саратовской области быть важным поставщиком для других регионов и экспортных рынков.

Развитие сельского хозяйства поддерживается активными инвестициями. В настоящее время в АПК области реализуются 12 инвестиционных проектов на сумму 26,4 млрд рублей. Эти вложения направлены на переработку, логистику и внедрение современных агротехнологий, что способствует укреплению позиций области как ведущего аграрного центра страны.

Саратовская область продолжает уверенно развиваться в сфере сельского хозяйства, обеспечивая продовольственную безопасность и увеличивая свои производственные мощности.

Ольга Сергеева