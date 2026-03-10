Депутаты одобрили кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области

Сегодня на заседании комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты от фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора области.

Депутат Сергей Гладков отметил опыт Михаила Исаева в управлении муниципалитетами, работы в законодательной власти на федеральном и региональном уровнях.

«Михаил Александрович возглавлял межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» в двух федеральных округах. Это огромный пласт политической работы, главной целью которой является отстаивание интересов людей, благополучие граждан. Компетенции Михаила Исаева позволят с успехом работать в новой должности», – высказался Гладков.

Председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова назвала ключевой задачей вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику, выстраивание эффективного диалога между властью и обществом.

«Также нужно продолжать системную поддержку участников СВО и их семей. Наши защитники Отечества должны понимать, что здесь, в тылу, права их родных максимально защищены. Уверена, что Михаил Александрович Исаев с его опытом работы в органах исполнительной и законодательной власти сможет найти необходимые решения», — подчеркнула Колесникова.

«Работая в исполнительной и законодательной ветвях власти на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, он эффективно решал актуальные для людей вопросы», — выразила мнение депутат Мария Усова, добавив, что на сегодняшний день Михаил Исаев — самая достойная кандидатура на пост вице-губернатора.