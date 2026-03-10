Володин: О завышенных платёжках в сфере ЖКХ

От вас поступает большое количество обращений по вопросам, связанным с завышенными платежами за коммунальные услуги.

В прошлом году в аналогичной ситуации после вмешательства были выявлены необоснованно взимаемые средства на сумму свыше 50 миллиардов рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует рост случаев неисполнения в регионах отдельных предписаний, вынесенных ведомством:

— в 2023 году их было 14;

— в 2024-2025 годах — 93.

Всё это говорит о необходимости принятия системных решений, чтобы навести порядок в данной сфере и защитить права граждан.

В ходе завтрашнего заседания будут рассмотрены законопроекты, направленные на УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТАРИФООБРАЗОВАНИЕМ:

1. Расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы.

В случае неисполнения предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни.

2. Повышение ответственности должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС.

Вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет.

Предлагаемые нормы позволят защитить ваши права и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги.