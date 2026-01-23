Саратовцев приглашают на бесплатный показ патриотических фильмов по субботам

В саратовском Музее истории СВО открывается бесплатный кинозал.

С 2026 года Музей истории СВО в Саратове запускает новый формат работы: теперь каждую субботу для посетителей будут проходить специальные просветительские мероприятия. Программа включает лекции, викторины и интерактивные занятия для аудитории любого возраста.

Ключевым событием станет открытие на базе музея постоянного кинозала, которое состоится 24 января. На этой площадке планируется показ и обсуждение фильмов патриотической тематики.

В день открытия запланированы два бесплатных кинопоказа:

15:30 — документальный фильм «Быть первым» о герое-земляке Александре Потапове;

16:30 — фильм «Саныч, я еду на фронт», рассказывающий о судьбах участников СВО.

Посещение музея и кинопоказов остается бесплатным. Музей расположен по адресу: ул. Московская, 94. Контактный телефон для справок: (8452) 242-000.

Алиса Эай