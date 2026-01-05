В Саратовской области состоялось более 220 ярмарок выходного дня за 2025 год

В 2025 году в Саратове прошло более 220 выходных сельхозярмарок.

Министерство сельского хозяйства области подвело итоги: было организовано 224 торговых мероприятия, где предлагались местные продукты. Также с июля по сентябрь работали 50 специализированных зон по продаже фруктов и овощей.

За год аграрии реализовали на ярмарках сотни тонн продукции: более 405 тонн мяса, свыше 412 тонн овощей и фруктов, 170 тонн картофеля, 128 тонн рыбы, около 206 тонн мучных изделий и круп, 78 тонн масла и 99 тонн мёда.

Еженедельно на Театральной площади свои товары представляли более 20 муниципалитетов, включая Энгельс и Саратов. В планах на текущий год — расширение ассортимента и привлечение новых участников.

Кстати, первая ярмарка 2026 года в Саратове запланирована на 17 января на Театральной площади.

Ольга Сергеева