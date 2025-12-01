Депутаты призвали ускорить процесс внедрения единого меню для детей

В Саратовской областной Думе обсудили ход работы по утверждению единого регионального меню для детских садов и школ. Участие в совещании, помимо депутатов и членов Правительства, приняли представители надзорных ведомств, муниципальных районов.

«Основное меню, разработанное региональным министерством образования, должно стать рабочим инструментом для муниципалитетов. Это позволит обеспечить детей качественным питанием, а учреждениям образования – избежать проверок и штрафов за нарушения», – подчеркнула председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская (фракция «Единая Россия»). Она призвала чиновников стремиться к тому, чтобы объявить аукционы на организацию питания по новым стандартам уже в декабре 2025 года.

Первый заместитель министра образования Елена Нерозя сообщила о разработке ее ведомством четырех вариантов меню, адаптированных под разные возрастные группы детей. Они направлены в министерство здравоохранения региона и Центр гигиены и эпидемиологии для заключения экспертов. Также производится расчет стоимости питания по единому меню.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Владимир Попов отметил, что сбалансированным горячим питанием планируется охватить более 60 тысяч детей.

Он напомнил, что благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в бюджете области предусматривается 1 млрд рублей для покрытия расходов по обеспечению школьников горячим питанием и бесплатному посещению детских садов в сельской местности региона.

«Важно оперативно утвердить меню и довести информацию до муниципалитетов, чтобы они могли выходить на конкурсные процедуры, понимая, чем конкретно будут кормить детей в учреждениях образования. Главная задача в том, чтобы горячее питание нравилось детям и соответствовало всем стандартам», – заключила Юлия Литневская.