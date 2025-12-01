Преподаватели и сотрудники Президентской академией – обладатели региональной премии «Высота»

В правительстве Саратовской области прошло награждение премией для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования области «Высота», которая вручается за высокие достижения в области педагогики и научных изысканий. В этом году церемония состоялась в десятый раз. Вручал награды губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Обращаясь к присутствующим, губернатор выразил признательность за их работу, благодаря которой о саратовской высшей школе известно далеко за пределами региона.

Среди награжденных – представители Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии: доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат философских наук Анна Владимировна Беликова; и.о. заведующего кафедрой менеджмента организации, кандидат социологических наук Елена Валериевна Бурмистрова; начальник управления по молодёжной политике Иван Сергеевич Мещеряков.

Елена Бурмистрова рассказала, что для неё делает преподавательскую профессию значимой и вдохновляющей: «Хочу выразить огромную признательность коллегам, кафедре и руководству Института за их поддержку и признание – именно в кругу профессионалов по-настоящему ощущаешь, насколько соответствуешь современным вызовам и способен достигать новых вершин. Профессия преподавателя уникальна, она требует постоянного развития и самосовершенствования. Но самая большая ценность для меня — это успехи студентов, их востребованность как специалистов на рынке труда».

«Большая честь — представлять молодежную политику Института и быть в числе лауреатов премии. Эта общая награда всего коллектива, которая подтверждает тезис, что учебная и воспитательная деятельность идут рука об руку», – подчеркнул Иван Мещеряков.