В СГЮА пройдет Всероссийская медиаэстафета «17 ценностей России»

2 декабря на площадке Саратовской государственной юридической академии состоится открытие итогового молодежного медиафорума «Права и свободы человека», который завершает Всероссийскую медиаэстафету «17 ценностей России».

Это масштабный проект министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в рамках которого студенты предметно узнают о традиционных ценностях, закрепленных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809, и учатся популяризировать их в информационном пространстве. В рамках Всероссийской медиаэстафеты в течение 2025 года уже прошло шестнадцать медиафорумов, каждый из которых был посвящен конкретной ценности. Отправной точкой стал Луганск. А конечной, семнадцатой, станет Саратов.

В течение двух дней участники медиафорума – студенты, увлекающиеся сферой медиа – прослушают просветительские лекции, поучаствуют в интерактивных играх, мастер-классах и панельных дискуссиях, которые проведут федеральные и региональные эксперты – ученые саратовских вузов, журналисты, специалисты из сферы медиа и культуры. Главная задача участников – создать социальную рекламу в форматах видеороликов и плакатов.

Торжественное открытие медиафорума пройдет 2 декабря в 10:00 по адресу:

г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 3 (учебный корпус СГЮА № 5).