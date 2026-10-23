Депутаты призвали ускорить установку модульных ФАПов в Саратовской области





На площадке комитета Саратовской областной Думы по социальной политике 22 октября рассмотрели ситуацию с установкой модульных фельдшерско-акушерских пунктов в районах в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Помимо депутатов, в обсуждении приняли участие представители Правительства региона, муниципалитетов, медицинских учреждений и подрядных организаций.



Ранее проблему с установкой ФАПов в районах области поднял депутат Госдумы Николай Панков. Он обратился в региональную прокуратуру и ФАС с запросом о проверке деятельности подрядчика – «ПМК №1», которому в результате было внесено представление в связи с нарушением сроков контрактных обязательств.



На совещании в областной Думе было отмечено, что от темпов и качества реализации программы напрямую зависит доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий.



Информацию как о сданных, так и еще не завершенных объектах представил и.о. министра здравоохранения области Виталий Луцет. По его словам, случаи ненадлежащего исполнения поставщиками своих обязательств фиксируются, с ними будет проведена претензионная работа.



Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что о складывающейся ситуации депутаты проинформировали контрольно-надзорные органы. «Организации, допускающие срыв таких значимых проектов, не должны в дальнейшем получать доступ к социальным объектам», – заявил Антонов.



По итогам совещания министерству здравоохранения рекомендовали совместно с подрядчиками актуализировать дорожные карты по каждому объекту. Муниципалитетам и депутатам предложено продолжить мониторинг работ до сдачи всех фельдшерско-акушерских пунктов.



«Этих ФАПов ждут люди. Необходимо сделать все возможное для скорейшего завершения работ, будем ежедневно отслеживать ситуацию на объектах», – резюмировал Роман Грибов.