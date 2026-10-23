На КПП в «Озинках» задержали две партии радужной форели

Рыба из Казахстана была с нарушениями ветеринарного законодательства.

21 октября в пункте пропуска «Озинки» задержали две партии свежемороженой радужной форели общим весом 21 тонна с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Рыбу везли из Казахстана. При проверке выяснилось, что не был сделан анализ на антибиотики и токсичные элементы. При досмотре второй партии обнаружено, что продукция изготовлена ранее даты внесения предприятия в реестр экспортёров.

Груз вернули отправителям.