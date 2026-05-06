Депутаты Саратова встретили медиаэкспедицию на раритетных «Победах»

Международный автопробег «Победа в наших сердцах» сделал остановку в Саратове.

Участники передвигаются на раритетных ГАЗ М-20 «Победа». На саратовской земле 6 мая их поприветствовал председатель областной думы Алексей Антонов.

Экспедиция стартовала 1 мая из Екатеринбурга, посетила Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Самару и финиширует 9 мая в Волгограде. Саратов включён в маршрут как город трудовой доблести. Акция призвана почтить подвиг советских воинов и объединить поколения.

«Сейчас как никогда важны единство регионов и поддержка наших бойцов в зоне СВО. Такие акции говорят: Победа с нами», — заявил Антонов.

Проект действует с 2012 года, охватывая регионы РФ и зарубежье. В этом году участники везут землю из ханты-мансийских деревень Шайтанка и Саранпауль к братской могиле в волгоградской Самохваловке. Там похоронены их земляки — медсестра Елена Артеева и связист Матвей Путилов.

По словам руководителя экспедиции Игоря Илыка, организаторы проводят параллель между подвигами фронтовиков и современных защитников Отечества, чтобы не дать переписать историю, «написанную кровью и потом».

Ольга Сергеева