Депутаты Саратовской гордумы выбрали руководителей социального и ветеранского комитетов

В Саратовской гордуме выбрали глав двух комитетов.

Сегодня на третьем очередном заседании Саратовской городской думы седьмого созыва были выбраны председатели двух оставшихся комитетов.

Сначала депутаты сформировали состав комитета по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности и защите прав населения — в него вошли 17 человек. Столько же парламентариев включили в комитет по делам ветеранов.

Комитет по МСУ возглавил Антон Головченко. В своей программе он назвал приоритетами приведение в норму Устава Саратова, укрепление материально-технической базы, повышение зарплат и соцподдержку граждан.

Главой комитета по делам ветеранов стал зампред гордумы Ринат Аминов. Он пообещал разработать дополнительные меры для участников СВО, поддержать волонтёров и семьи военнослужащих. Его конкурент Павел Власов также выступал за расширение социальных гарантий, но большинством голосов депутаты выбрали Аминова.