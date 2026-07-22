На модернизацию электротранспорта Саратова выделят 6 млрд рублей до 2028 года

Саратовская область получит дополнительные 2,5 млрд рублей.

Областная дума рассматривает поправки в главный финансовый документ на ближайшие три года. Доходы следующего года могут вырасти за счёт целевых поступлений при поддержке Вячеслава Володина.

Основная статья расходов — электротранспорт. За три года на его развитие направят 6 млрд рублей: 1,2 млрд — в 2026-м, 3,8 млрд — в 2027-м и 1 млрд — в 2028-м.

Федеральная дотация в 1,3 млрд позволит региону высвободить собственные средства. Их направят на социальные нужды: горячее питание в школах (804,8 млн), выплаты педагогам (233,5 млн) и благоустройство Ленинского района (295 млн). Ещё 1,5 млрд из областной казны пойдут на те же цели с последующим возмещением.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина выделят 578 млн рублей на оснащение соцобъектов и строительство. Также 100 млн рублей направят на ФОК в Балаково и 60,4 млн — на развитие спорткомплекса «Кристаллик» в Саратове.