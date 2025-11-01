Елку в центре Саратова украсили новогодними игрушками осенью

Саратовцы вновь стали свидетелями преждевременного появления новогодней атрибутики.

Как сообщили горожане в соцсетях, уже 31 октября на ели у здания Шахматного клуба на Соборной площади появились нарядные украшения — красные и серебряные шары.

Напомним, в октябре жители города уже активно осуждали раннее украшение деревьев, в частности на улице Дубовикова, считая, что подобные действия «размывают» ожидание главного зимнего праздника.

Любопытно, что в Саратове обычай наряжать общественные елки к Новому году сформировался еще в советское время, и изначально их установка и украшение были приурочены к декабрю, создавая у горожан ощущение приближающегося чуда.

Ольга Сергеева