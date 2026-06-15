В степях Саратовской области сурки организовали новые колонии

Новые колонии сурков появились в регионе.

Как сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона, учетные работы по суркам начались 10 мая и охватили пастбища, луга и сенокосы, где могут обитать эти животные.

В этом году акцент был сделан на инвентаризацию существующих колоний и поиск новых. Учет проводился как сотрудниками комитета, так и охотпользователями.

Численность сурков устанавливалась методом интервальной оценки, что позволяет более точно определить количество животных в каждой колонии.

В учетных работах также принимали участие охотники на добровольной основе, что способствовало более полному сбору данных.

На 1 апреля 2026 года в Саратовской области обитало более 42 тысяч сурков. Однако точная численность новых колоний и общее количество сурков будут уточнены после поступления данных от охотпользователей. Все собранные данные будут проанализированы и сведены в общую статистику.

Сезон охоты на сурков в Саратовской области откроется 1 июля 2026 года. Обнаруженные новые колонии будут учтены при определении объема добычи на следующий год.

Ольга Сергеева