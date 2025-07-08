Теплый день: Саратовская область встретила праздник семьи мастер-классами и ромашковым настроением

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Новости Саратова
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Накануне праздника соцучреждения региона провели десятки мероприятий, объединивших поколения.

Главным символом стала ромашка — участники плели из неё венки, создавали значки и дарили букеты жителям.

Ключевые события:

  • Питерский район: Мастер-класс по славянской кукле-оберегу «Неразлучники» — символу крепкого брака.
  • Гагаринский район: «Серебряные» волонтёры научили создавать «Семейную берегиню».
  • Татищевский район: Семьи мастерили «Семейное дерево».
  • Перелюбский район: Дети участников СВО и пожилые люди сделали значки-ромашки на флешмобе «День счастья».
  • Лысогорский район: Челендж #СчастливыеМгновения с семейными фото и «Ромашкин день» с разговорами о ценностях.
  • Саратов: Рукодельницы «Доброцентра» сплели ромашковые венки.
  • Балашовский район: Хор «Отрада» дал концерт «Любовью дорожить умейте».
  • Озинский район: Тематическая встреча с отцом Стахием и выступления национальных коллективов.

Ромашка стала солнышком домашнего тепла, объединяющим семью, — поделились соцработники.

Традиционно поздравили семейные пары-долгожители в Краснокутском и Романовском районах. Мероприятия прошли в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».