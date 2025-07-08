Теплый день: Саратовская область встретила праздник семьи мастер-классами и ромашковым настроением

Накануне праздника соцучреждения региона провели десятки мероприятий, объединивших поколения.
Главным символом стала ромашка — участники плели из неё венки, создавали значки и дарили букеты жителям.
Ключевые события:
- Питерский район: Мастер-класс по славянской кукле-оберегу «Неразлучники» — символу крепкого брака.
- Гагаринский район: «Серебряные» волонтёры научили создавать «Семейную берегиню».
- Татищевский район: Семьи мастерили «Семейное дерево».
- Перелюбский район: Дети участников СВО и пожилые люди сделали значки-ромашки на флешмобе «День счастья».
- Лысогорский район: Челендж #СчастливыеМгновения с семейными фото и «Ромашкин день» с разговорами о ценностях.
- Саратов: Рукодельницы «Доброцентра» сплели ромашковые венки.
- Балашовский район: Хор «Отрада» дал концерт «Любовью дорожить умейте».
- Озинский район: Тематическая встреча с отцом Стахием и выступления национальных коллективов.
—Ромашка стала солнышком домашнего тепла, объединяющим семью, — поделились соцработники.
Традиционно поздравили семейные пары-долгожители в Краснокутском и Романовском районах. Мероприятия прошли в рамках нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».