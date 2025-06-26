Дети заразились кишечной инфекцией в саратовском лагере «Дубки»

В детском оздоровительном центре «Дубки» в Саратовской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 24 по 25 июня у нескольких воспитанников лагеря появились симптомы отравления. Ведётся эпидемиологическое расследование: специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и смывы с поверхностей, а также обследовали персонал и контактных лиц.

Заболевшие дети изолированы, за ними организовано медицинское наблюдение. В помещениях лагеря проводится дезинфекция. Роспотребнадзор предписал администрации «Дубков» выполнить полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Расследование причин вспышки продолжается под контролем ведомства.