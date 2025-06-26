Саратовцы без мобильной связи проводят уже третьи сутки подряд

Саратов остаётся без стабильного мобильного интернета.

В четверг 26 июня жители города вновь столкнулись с перебоями цифровой связи.

С раннего утра пользователи фиксируют:

Полное отсутствие доступа в интернет.

Сбои в работе мобильных приложений.

Некорректную работу сервисов такси.

Примечательно, что несмотря на отмену ограничений в аэропорту «Гагарин» (введённых 25 июня), проблемы с соединением сохраняются.

Местные жители отмечают неравномерность глушения сигнала — в отдельных точках города возможен кратковременный доступ в сеть, который пропадает при малейшем перемещении.