Саратовцы без мобильной связи проводят уже третьи сутки подряд

Саратов остаётся без стабильного мобильного интернета.
В четверг 26 июня жители города вновь столкнулись с перебоями цифровой связи.
С раннего утра пользователи фиксируют:
Полное отсутствие доступа в интернет.
Сбои в работе мобильных приложений.
Некорректную работу сервисов такси.
Примечательно, что несмотря на отмену ограничений в аэропорту «Гагарин» (введённых 25 июня), проблемы с соединением сохраняются.
Местные жители отмечают неравномерность глушения сигнала — в отдельных точках города возможен кратковременный доступ в сеть, который пропадает при малейшем перемещении.