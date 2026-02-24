Детская хоккейная команда из Духовницкого встретилась с игроками «Кристалла»

Юные хоккеисты из Духовницкого района встретились с игроками «Кристалла» в Саратове.

Поездка детской дворовой команды «Волга» из поселка Духовницкое в областной центр состоялась 20–21 февраля. Мероприятие было организовано при грантовой поддержке и приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Кульминацией визита стало посещение матча с участием любимого клуба юных спортсменов — ХК «Кристалл». После окончания игры, которая завершилась победой хозяев, ребята получили возможность пообщаться с профессиональными хоккеистами прямо на ледовой арене. Дети задали вопросы спортсменам, получили автографы на игровые майки и сфотографировались со всей командой. В качестве подарка гостям вручили клубные шарфы. Особые эмоции у мальчишек вызвало внимание со стороны зрителей: комментатор объявил о присутствии на трибунах команды «Волга», и стадион приветствовал юных хоккеистов аплодисментами.

Помимо спортивной программы, для гостей организовали экскурсию по единственному в регионе Музею спорта. Ребятам рассказали о достижениях саратовских спортсменов на соревнованиях различного уровня, включая Олимпийские игры. Отдельный интерес вызвала экспозиция, посвященная эволюции хоккейной экипировки: дети смогли сравнить современную форму, приобретенную при поддержке Фонда Тимченко, с той, в которой играли профессионалы прошлых лет.

На второй день визита команда посетила Свято-Троицкий кафедральный собор. Юным хоккеистам рассказали об истории храма и его убранстве. Уникальной возможностью для ребят стало восхождение на 33-метровую колокольню, где они попробовали себя в роли звонарей.

Завершилась двухдневная поездка знакомством с работой холдинга «Волга Медиа». Представитель команды принял участие в записи программы на радио «Комсомольская правда». В студии обсудили проекты Фонда «Волжский путь», грантовую поддержку малых территорий со стороны Фонда Тимченко, а также развитие детского дворового хоккея в регионе.

Организаторы выражают благодарность директору Спортивной школы по хоккею «Кристалл» Максиму Даниленко, руководству ХК «Кристалл», администрации Духовницкого района и холдингу «Волга Медиа» за содействие в проведении мероприятия.

Подготовила Ольга Сергеева