Мобильный интернет не работает с утра в пятницу у саратовцев

Саратовская область вновь столкнулась с массовым отключением мобильного интернета с утра пятницы 19 декабря.

В отличие от привычных ночных перебоев, связь не восстановилась к утренним часам, что создало проблемы для жителей и бизнеса. Без доступа к сети оказались сервисы и приложения на портативных устройствах, необходимые для работы.

В качестве альтернативы операторы рекомендуют подключаться через общественные или частные точки доступа Wi-Fi, доступные в крупных городах региона. Частично сохраняют работоспособность сайты и сервисы из «белого списка», включая приложения для вызова такси.

Напомним, что ранее в тот же день в регионе были введены временные ограничения на авиасообщение через аэропорт «Гагарин», которые уже сняты, а также зафиксированы факты уничтожения беспилотных летательных аппаратов в соседних областях.

Ольга Сергеева