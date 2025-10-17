Детский телефон доверия в Саратовской области принял тысячи обращений

С начала 2025 года жители Саратовской области почти 24 тысячи раз позвонили на детский телефон доверия. Эта служба продолжает работать на базе местных социальных учреждений. Ее ключевыми принципами являются полная анонимность и конфиденциальность для каждого абонента.

Более половины звонков — свыше 13,8 тысячи — поступило непосредственно от детей и подростков. Чаще всего звонящие обращаются за помощью в решении проблем в отношениях с родителями и другими взрослыми. Также подростков волнуют конфликты со сверстниками, вопросы, связанные с учебой, и выбор будущей профессии.

Консультацию на телефоне доверия проводят профессиональные психологи. Они оказывают квалифицированную поддержку и помогают абонентам разобраться в сложных ситуациях. Услуга является абсолютно бесплатной и доступна в любое время суток.

Для информирования населения социальные учреждения региона регулярно проводят встречи с подростками. На этих мероприятиях специалисты рассказывают о возможности получить психологическую помощь. Позвонить по единому бесплатному номеру 8-800-2000-122 или 124 с мобильного могут как дети, так и взрослые.

Алена Орешкина