Врач из Саратовской области получила благодарность от Президента

Заведующая поликлиникой Саратовской областной детской клинической больницы Елена Любимова была удостоена благодарности Президента России. Высокая награда присуждена за выдающийся профессионализм и самоотверженность, проявленные при работе в экстремальных условиях. Соответствующий документ был подписан Владимиром Путиным.

Елена Викторовна работает в сфере здравоохранения уже более 30 лет. С 2014 года она занимает должность заведующей поликлиникой в детской больнице. Особо отмечена ее работа в составе мобильных медицинских бригад. Весной 2023 года она оказывала помощь, в том числе детям, пострадавшим от боевых действий, в Луганской Народной Республике, где также координировала работу выездных специалистов.

Кроме того, в начале 2025 года врач в составе бригады проводила профилактические осмотры детей в Республике Абхазия в рамках совместной акции «Народного Фронта» и Минздрава РФ. За время этой работы было осмотрено более двух тысяч детей.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков поздравил Елену Любимову с заслуженной наградой. Он подчеркнул, что эта благодарность — признание не только профессиональных заслуг, но и уважения со стороны коллег и пациентов.

Алена Орешкина