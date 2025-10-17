В Саратовской области подняли вопрос законность передачи в частные руки объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

В Саратовской области необходимо добиваться пересмотра незаконных сделок по приватизации социально важных объектов. К такому мнению пришли депутаты по итогам совещания, состоявшегося в Саратовской областной Думе.

В частности, депутат Кирилл Лаврентьев заявил: нужен правовой механизм, чтобы не допускать незаконного отчуждения объектов социальной сферы: домов культуры, спортивных сооружений, городской инфраструктуры.

«Не должны попадать в частные руки объекты инженерной инфраструктуры. К примеру, более 20 лет в Балаково был приватизирован комплекс «Транспортировка стоков», включающий озеро Моховое. Он строился для решения вопросов очистки и сброса в водоем хозяйственных сточных вод Балаково и промышленных предприятий. Законность его передачи частным лицам вызывает вопросы, так как объекты коммунальной инфраструктуры не подлежат приватизации. Сейчас муниципалитетом предпринимаются меры по его возврату. Задача — чтобы приватизация объектов проходила только в правовом поле», — подчеркнул депутат.

С этим мнением согласился председатель Собрания Балаковского района Константин Кузнецов.

«Многие объекты, оказавшиеся в собственности частных предпринимателей и негосударственных структур, не используется по назначению либо находятся в плачевном состоянии и портят облик города, на что постоянно обращают внимание балаковцы в социальных сетях. Ряд объектов на судоходном канале мешает реализации программ по созданию зон отдыха», — считает депутат.

По мнению Константина Кузнецова, необходим поиск путей для возвращения неиспользуемого имущества в муниципальную собственность.

Ранее Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов заявил о создании рабочей группы по вопросам правомерности приватизации некоторых объектов недвижимости. Ее задачами станут анализ ситуации и выработка законотворческих решений, позволяющих в дальнейшем предотвратить утрату социально значимого имущества.

Рабочую группу возглавит председатель комитета Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова.

«Многие дома культуры, спортивные объекты, здания бывших кинотеатров раньше радовали граждан, а сейчас в запустении, потому что их владельцам на них все равно. Для таких коммерсантов главное — извлекать прибыль из полученного имущества. Если она отсутствует, то проще бросить объект, чем обслуживать его. Задача приватизации — повышение эффективности использования собственности. Распродажа государственного или муниципального имущества за бесценок — страшный пережиток прошлого, с которым нельзя смириться, и необходимо не допускать его в будущем. Уверена, что вместе мы сможем выработать решения на правовом уровне, которые помогут остановить разбазаривание имущества», — прокомментировала депутат.