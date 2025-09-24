В Саратове появится новая психбольница

О планах строительства новой психиатрической больницы в Саратове сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, клиника для душевнобольных располагается в старых корпусах постройки начала 20 века, которые являются объектами культурного наследия.

— Там всего 20 зданий, два из которых на сегодняшний момент уже не функционируют. Когда мы встречались с Владимиром Путиным, рассказывал ему об этом проекте. Сейчас Саратовской области предстоит сделать проект и определить место дислокации нового медучреждения. С учетом стационарного лечения, это будет одно из самых крупных учреждений в Саратове, — заявил Бусаргин в ходе прямой линии.

Бусаргин подчеркнул, что учреждение станет частью большого медицинского кластера, который появился благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Сейчас в него входят три крупных учреждения: онкологический центр, инфекционная больница, противотуберкулезный диспансер.

