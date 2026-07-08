Детям-сиротам региона увеличили площади выдаваемых квартир

Утвержден новый порядок, который позволяет детям-сиротам получать сертификаты на приобретение жилья, начиная с 18 лет.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин, который ранее выходили с такой законодательной инициативой.

В сторону увеличения также меняется размер соответствующей социальной выплаты. Учитывая актуальные предложения на рынке, объем средств будет рассчитываться, исходя из средней нормы площади помещения в 37 квадратных метров (ранее 33 квадратных метра).

— Эти меры направлены на то, чтобы упростить процесс получения жилья для данной категории граждан. Этот вопрос на протяжении длительного времени стоял в Саратовской области очень остро, однако благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина было привлечено колоссальное финансирование, превышающее 10 млрд рублей. Все это позволило обеспечить квартирами более 6 тысяч человек. Кроме того, к концу текущего года удастся максимально закрыть очередь, что позволит детям-сиротам получать жилье год в год, — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева